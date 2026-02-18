В Саратове соберутся аграрии из 16 регионов России: открывается форум «САРАТОВ-АГРО. 2026»

В четверг, 19 февраля, в Историческом парке «Россия – Моя история» стартует 9-й Межрегиональный Агропромышленный форум «САРАТОВ-АГРО. 2026».

Мероприятие, организованное выставочным центром «Софит-Экспо» при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства, станет ключевой деловой площадкой для обсуждения итогов и перспектив развития АПК.

За восемь лет форум превратился в авторитетное событие федерального уровня. В этом году он соберет рекордное число участников: 85 компаний-экспонентов представят свою продукцию и разработки. География участников охватывает 16 регионов страны — от Волгоградской области до Алтайского края, от Республики Башкортостан до Ленинградской области.

Свои делегации направили Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Омская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская области, Алтайский и Краснодарский края, а также Республики Башкортостан и Татарстан.

Деловая программа форума рассчитана на два дня и затронет самые актуальные темы отрасли:

19 февраля состоится заседание коллегии регионального Минсельхоза «Об итогах работы АПК области в 2025 году и задачах на 2026 год». Также пройдет специализированный семинар, посвященный гибридам подсолнечника и технологиям высоких урожаев.

20 февраля участников ждет круглый стол по вопросам продвижения сельхозпродукции на экспорт и цифровизации услуг. Специальная сессия будет посвящена охране труда в агропромышленном производстве, а завершит программу круглый стол о цифровизации и роботизации сельского хозяйства.

Организаторы приглашают всех желающих: вход на форум свободный.

Ольга Сергеева