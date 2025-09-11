Роман Бусаргин: О строительстве канатной дороги

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о планах по воплощению в Саратове в жизнь еще одного долгожданного для жителей проекта — строительство канатной дороги.

Он выведет на новый уровень городскую инфраструктуру не только с точки зрения отдыха и туризма, но и транспортной доступности.

Перед руководством региональной и муниципальной власти поставлена задача в течение ближайшего времени изучить аналогичные проекты в других городах, рассмотреть все аспекты и техническую возможность реализации такого решения в контексте Саратова и Энгельса. Определить все потенциальные для этого площадки и учитывать их при проведении текущего благоустройства. Профильные специалисты уже приступили к соответствующей работе, чтобы после представить доступные варианты. Как подчеркнул Вячеслав Викторович, одно из главных условий — дальнейшее обсуждение проекта с жителями.