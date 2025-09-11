Саратовцам посоветовали, как быстро уложить детей спать

Госуслуги дали несколько рекомендаций, как без нервов уложить ребенка спать вовремя.

Создайте условия

Купите шторы, которые не пропускают свет, удобный матрас и подушку. Проветривайте комнату. Соблюдайте режим тишины.

Позволяйте уставать

Если днем ребенок много двигался, к вечеру он устанет и быстрее уснет. Но заканчивайте активные игры за два-три часа до сна, чтобы избежать перевозбуждения.

Соблюдайте режим

Каждый день будите и укладывайте детей в одно и то же время. Если ночной сон продлится до обеда, а дневной — дольше обычного, ночью ребенок вряд ли уснет вовремя.

Делайте что-то вместе перед сном

Иногда дети не засыпают, потому что не хотят расставаться с мамой. Попробуйте проводить с ребенком больше времени до сна. Можно придумать общие занятия по дому. Например, вместе готовить ужин, а в это время слушать сказки или рассказывать истории.

Внедряйте ритуалы

Это действия, которые будут повторяться каждый вечер перед сном. Например, договоритесь с ребенком, что после купания вы обсуждаете прошедший день и читаете одну сказку. Затем он закрывает глаза и ложится спать.

Помогайте преодолеть страхи

Дети могут бояться монстров под кроватью и страшных снов. Расскажите ребенку, что его сны охраняют, например, добрые феи или супергерои. Или что когда он спит, вы заходите проверить, все ли хорошо. Включите ночник, если есть страх темноты.

Постепенно приучайте засыпать без вас

Договоритесь, что будете недолго лежать рядом и петь колыбельную, а потом уходить. Ребенку нужно будет постараться уснуть. Если не получится, вы придете через 5 минут. Приучать к раздельному сну лучше постепенно: сначала сидеть рядом, потом подальше в той же комнате, позже — попробовать выходить.

Не ругайте

Даже если устали и укладывание затянулось, старайтесь сдержать раздражение. Можно сказать, что не все дети быстро засыпают, и это нормально. Но этому можно научиться. Скажите, что верите в ребенка, ведь он уже так много умеет. Значит, у него скоро получится засыпать без труда.