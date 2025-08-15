Роман Бусаргин: Об организации платных парковок в центре Саратова

Муниципалитету необходимо рассматривать практику организации платных парковок в центре Саратова не как источник дополнительного дохода, а в качестве системной меры, направленной на разгрузку улиц для общественного транспорта, повышение безопасности дорожного движения и упрощение работы служб по благоустройству. Это современное решение, которое реализуется уже во многих крупных городах.

На сегодняшний день действует 260 подобных площадок. В рамках второго этапа планируется ввести платные парковки на участках еще 8 улиц. Как и ранее, важно параллельно обеспечить для автолюбителей бесплатную альтернативу. Для этого уже использовались территории, освободившиеся после сноса аварийных домов.

Городской власти следует максимально продуманно подходить к вопросам организации парковок. Решения по внедрению платных мест должны приниматься не только на основании тщательного анализа дорожного движения и загруженности улиц, но и по итогам обсуждения с жителями и общественностью.