На рентген-аппарате Питерской больницы провели более 11 тысяч исследований

В поликлинике Питерской районной больницы с начала 2024 года на новом цифровом рентгенографическом аппарате выполнено порядка 11 тыс исследований.

Об этом сообщает областной минздрав.

Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

«В ходе исследований у 12 человек диагностированы признаки новообразований. Цифровой рентгенографический аппарат обеспечивает высокое качество изображения, сниженную лучевую нагрузку на пациента и специалиста. Использовать цифровой рентген можно не только для того, чтобы быстро поставить диагноз, но и отследить прогресс в процессе лечения. Своевременная оценка динамики позволяет быстро скорректировать назначения, избежать побочных эффектов и добиться максимально возможного результата, то есть выздоровления», — рассказал главный врач больницы Максим Шевченко.