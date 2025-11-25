Роман Бусаргин обсудил подержку саратовских спортклубов

Вопросы поддержки саратовских спортивных клубов стали главной темой обсуждения на встрече губернатора Романа Бусаргина и профильного министра Олега Дубовенко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона подчеркнул, что ведомству необходимо на постоянной основе контактировать с командами, чтобы понимать, какая помощь необходима для их дальнейшего развития.

В этом году саратовские спортсмены заняли призовые места на Первенствах мира, Первенствах Европы, Чемпионатах России и других крупных соревнованиях по различным дисциплинам. Среди ярких побед – Кубок регионов и лидерство в Первенстве России молодежной команды «Кристалл», возрожденной благодаря поддержке губернатора.

Роман Бусаргин отметил важность укрепления материально-технической базы самих клубов и площадок, где они тренируются. Это дает новые возможности командам, позволяет привлекать новых спортсменов, помогает развитию спорта в регионе.

«Развитие спортивной инфраструктуры положительно сказывается на результатах наших спортсменов. Когда и тренеры, и игроки видят, что этой теме мы уделяем внимание, видят, что на спорт сегодня выделяются средства, создаются условия, то и стремления у них совершенно другие. Обустройство залов, закупка оборудования и инвентаря создают фундамент для будущих побед профессиональных атлетов и позволяют увеличивать количество систематически занимающихся спортом жителей. Уже сейчас более 60% населения региона поддерживает физическую активность», — сказал Роман Бусаргин.

За счет регионального финансирования, выделенного при поддержке губернатора, в этом году проводились работы по ремонту ледового дворца спорта «Кристалл». Установили оборудование, которое позволяет использовать лед круглогодично, начали обновление гостиничного комплекса, где размещаются спортсмены. Ранее в рамках первого этапа отремонтировали раздевалки, тренажерный зал, заменили оборудование, закупили новую машину для заливки льда. Роман Бусаргин подчеркнул, что улучшение инфраструктуры арены продолжится и в следующем году.

Также в ходе встречи речь шла о предстоящих спортивных событиях. С 25 по 30 ноября Саратов станет площадкой проведения Чемпионата и Первенства мира по универсальному бою. В нем планируют участвовать более 800 спортсменов из 32 стран.

Подготовила Наталья Мерайеф