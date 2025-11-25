В Саратове планируют снести общежитие колледжа СГТУ, где жил Гагарин

В Саратове объявили тендер на проект сноса общежития, связанного с именем Гагарина.

Администрация Саратова выставила на торги разработку проектно-сметной документации для демонтажа здания общежития, входящего в комплекс профессионально-педагогического колледжа СГТУ. Сооружение площадью 7,8 тыс. кв. метров находится по адресу ул. Мичурина, 85.

Максимальная стоимость контракта определена в 1,932 млн рублей. Прием заявок от претендентов продлится до 11 декабря 2025 года, а итоги конкурса планируется подвести 16 декабря. На выполнение всех проектных работ отводится 90 календарных дней.

Особую значимость объекту придает его историческая ценность. В период с 1951 по 1955 годы в этом общежитии, правда, другом здании, которое также было снесено, проживал будущий первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Решение о сносе принято на основании заключения о технической непригодности здания для дальнейшего использования. В настоящее время общежитие полностью выведено из эксплуатации и закрыто. Всем нуждающимся были предоставлены места в других общежитиях СГТУ имени Гагарина Ю.А., — отметило руководство университета в ответе интернет-изданию «Новости Саратова».

Наталья Мерайеф