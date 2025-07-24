Роман Бусаргин обсудил реконструкцию трамвайных маршрутов в Саратове

На еженедельном рабочем совещании с подрядчиком, заказчиком, руководством Саратова губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил реконструкцию трамвайных маршрутов № 3, 6 и 8.

Маршруты № 6 и № 8

Продолжается поставка и укладка межрельсовых плит, а также монтаж системы освещения. Кроме того, специалисты продолжают наладку автоматического переключения стрелочных переводов. Подрядчик подтверждает завершение всех работ, касающихся их части, в соответствии с ранее озвученными им же сроками. Чтобы не нарушать график движения трамваев, мероприятия по большей части выполняются в ночное время.

Маршрут № 3

Подрядчиком не в полной мере привлекаются дополнительные силы, чтобы работы велись по всей протяженности маршрута. Представители «СП ТрансТоннельСтрой» заверили, что увеличение контингента рабочих и спецтехники будет проведено в первых числах августа, чтобы выйти на озвученные ими графики.