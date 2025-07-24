Алексей Антонов: административные комиссии должны работать во благо жителей

Деятельность административных комиссий стала центральной темой выездного заседания комитета Саратовской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, прошедшего сегодня в Энгельсе. На совещании Председатель областной Думы Алексей Антонов подчеркнул важность смещения фокуса с санкций на профилактику нарушений и предоставление гражданам законных альтернатив.

Глава Энгельсского района Максим Леонов представил опыт работы местной административной комиссии. По его данным, за первое полугодие 2025 года было рассмотрено 1,3 тыс. дел, преимущественно связанных с нарушениями в сфере благоустройства (60%) и незаконной торговли (38%). Общая сумма наложенных штрафов составила 3,6 млн рублей.

Леонов отметил эффективность практики предупреждений. «Часто люди не осознают, что совершают правонарушения», — пояснил глава района, добавив, что администрация также распространяет памятки и предоставляет нарушителям время на устранение нарушений, что приводит к снижению их количества.

Алексей Антонов и Дмитрий Пьяных заострили внимание на контроле за соблюдением температурного режима в общественном транспорте. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ). Депутат Евгений Ковалев напомнил о вступлении в силу в июле правовых норм о парковке СИМ и призвал муниципалитеты активно мониторить правоприменительную практику. «Понимаю, что об эффекте реализации этого закона говорить пока рано. Но нам важно получить обратную связь для корректировки законодательства, если это будет необходимо.

Главная цель закона — не сбор штрафов, а обеспечение безопасности и комфортной городской среды для граждан», — подчеркнул Ковалев.

Итоги заседания подвел Председатель Думы Алексей Антонов заявил: «На первом месте — профилактика, разъяснительная работа и предупреждения. Во-вторых, необходимо предоставлять альтернативу, чтобы жители могли выполнять свои обязательства и реализовать потребности, не нарушая закон. Если речь идет о купании, должны быть оборудованы пляжи. Если о мусоре — урны и санкционированные площадки.

Задача поставлена четко: повышение эффективности административных комиссий. Их работа должна быть открытой, понятной и направленной на благо жителей», — заключил Антонов.