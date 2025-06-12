Роман Бусаргин: Передал Ордена Мужества близким погибших саратовских пожарных

Передал Ордена Мужества близким саратовских пожарных, которые в начале января этого года участвовали в ликвидации возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе.

Указом Президента РФ Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов награждены посмертно.

Пообщался с родными огнеборцев. У Геннадия Афанасьева супруга также служит в МЧС, сейчас она в декрете, воспитывает маленькую дочь. Вместе с ним в тот день дежурил и Жаслан Телеупов. Сегодня в этой же части служит его брат Руслан. Передал близким пожарных Ордена Мужества и почетные знаки губернатора «За мужество и отвагу».

Имена этих бесстрашных молодых парней внесены в Книгу Памяти Саратовской области. Новый том выйдет уже в следующем месяце.