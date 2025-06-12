В обновленном лагере «Солнечный» открылся летний сезон — 2025

В православном детском оздоровительном лагере «Солнечный» состоялось открытие летнего сезона – 2025.

Гостями праздника стали члены правительства региона, благотворитель Виктор Назаров, духовенство епархии, родители воспитанников.

В первой смене отдыхают более 130 детей из всех епархий Саратовской митрополии. В Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне первая смена в лагере пройдет под названием «Дружина Победы». Ребят ждет насыщенная программа с духовно-нравственным и патриотическим компонентом.

Летом прошлого года лагерь возобновил свою работу после шестилетнего перерыва реконструкции. В новом сезоне продолжилось улучшение материально-технической базы «Солнечного». В этом году на территории лагеря появилась новая спортивная площадка. Преобразился храм лагеря – в нем появился новый иконостас. Более насыщенной планируется и программа мероприятий, большое внимание будет уделено ее патриотической составляющей: воспитанники лагеря подготовят ряд событий, посвященных 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает министерство образования Саратовской области.