Роман Бусаргин: Подписали соглашение с АО «Росатом автоматизированные системы управления»

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с АО «Росатом автоматизированные системы управления».



Важным для цифрового развития региона и внедрения инноваций документом предусмотрено создание в Саратовской области специализированного центра обеспечения устойчивости ИТ-инфраструктуры. Он позволит существенно повысить надежность и безопасность цифровой инфраструктуры региона.

Защита информационных систем органов власти, социальной сферы и бизнеса — один из основополагающих элементов стратегии цифрового развития региона. От обеспечения устойчивости ИТ-инфраструктуры сегодня во многом зависит конкурентоспособность региональной экономики, реализация дополнительных возможностей для ее дальнейшего развития. Совместный с РАСУ проект позволит вывести всю систему на другой технологический и инновационный уровень, отвечающий современным запросам.