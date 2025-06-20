Саратовская область впервые в вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Результаты были презентованы сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

За последние три года благодаря поддержке Агентства стратегических инициатив наш регион вышел на совершенно другой уровень с точки зрения привлечения инвестиций. Сегодня Саратовская область в числе лидеров страны и укрепила статус одной из самых инвестиционно привлекательных территорий. Это результат долгой планомерной работы по внедрению новых стандартов и подходов по полному сопровождению проектов, совершенствованию механизмов взаимодействия с предпринимателями, введению различных востребованных мер поддержки.

Объем инвестиций в основной капитал в 2024 году увеличился на треть по сравнению с 2022 годом и составил 316,7 млрд рублей. Три года подряд регион занимает 1-е место в ПФО по темпам роста частных инвестиций (показатель вырос более чем на 50%). Количество крупных реализуемых проектов выросло на 30%. Инвестиционный портфель по ним недавно превысил 1 трлн рублей.