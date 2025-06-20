Роман Бусаргин: Подписали соглашение с генеральным директором «КАМАЗа»

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

Компания планирует построить в Саратове цифровой завод по производству высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей. В качестве основной площадки рассматривается Столыпинский индустриальный парк.

Проект будет реализовываться именно в нашем регионе благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Общий объем инвестиций составит более 20 млрд рублей. Планируется создать около 300 новых рабочих мест.

Для промышленности Саратовской области создание такого высокотехнологичного завода автомобильной отрасли — новый этап развития. Регион будет оказывать всестороннюю поддержку инвестору для реализации этого стратегического проекта.