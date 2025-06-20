Вопросы обеспечения безопасности на транспорте обсудили на научно-практической конференции в Саратове

В здании управления Приволжской железной дороги состоялась научно-практическая конференция, организованная в рамках Саратовского юридического форума «Современная правовая система России: наследие Победы и взгляд в будущее». В ней участвовали руководители Приволжской железной дороги, юридического блока ОАО «РЖД» и подразделений компании, отвечающих за обеспечение транспортной безопасности. Также на мероприятии присутствовали представители контрольно-надзорных органов Приволжского и Южного федеральных округов, научного юридического сообщества Москвы, Севастополя, Екатеринбурга и судебного корпуса.

– Данная научно-практическая конференция проводится на площадке Приволжской железной дороги уже второй год подряд. Представленные здесь материалы в дальнейшем используются в правотворческой и правоприменительной практике, – сообщил Сергей Альмеев. – Выражаю благодарность Саратовской государственной юридической академии за активное участие в процессе совершенствования транспортного законодательства и подготовку юридических кадров для транспортной отрасли.

В ходе мероприятия обсудили актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности на транспорте. В частности, новеллы в нормативно-правовом регулировании в области обеспечения транспортной безопасности, аспекты уголовной ответственности за диверсионную деятельность на объектах железнодорожного транспорта, правовые основы создания транспортной экосистемы для технологического суверенитета России и другие темы.

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Саратовский юридический форум проходит с 19 по 20 июня на нескольких тематических площадках, посвященных наиболее актуальным вопросам правовой политики в сфере гражданского права, социально-трудовых отношений, транспортной безопасности и других. Сотрудники ОАО «РЖД» принимают в нём активное участие.