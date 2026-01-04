Роман Бусаргин подвел итоги года в цифрах

Глава Саратовской области представил отчет за 2025-й год в цифрах.

В 2025 году Саратовская область, со слов Романа Бусаргина, подтвердила статус одной из самых инвестиционно-привлекательных территорий — впервые вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Создано 4 молодежных центра. Они открылись в Александрово-Гайском, Красноармейском и Энгельсском районах. На их базе функционируют научные клубы, клубы молодых семей, патриотические клубы, досуговые зоны, медиапространства, доброцентры и др.

Как сообщает губернатор, в Саратовской области появились еще три новые особо охраняемые природные территории. Памятниками природы стали «Урочище Лысая гора» в Лысогорском районе, «Урочище Белый Ключ» в Татищевском районе и «Урочище Никольевская круча» в Балашовском районе.

Валовой региональный продукт вырос на 1,2% и составил 1,5 триллиона рублей.

Для укомплектования учреждений образования кадрами значительно увеличена квота на целевое обучение. В этом году договоры заключены с 230 студентами, — отметил Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева