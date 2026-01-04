Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды

Более 2800 работников и около 400 единиц техники круглосуточно расчищают улицы Саратова от снега, наледи и поваленных веток.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, работа ведется по поручению мэра Михаила Исаева после сильного снегопада и ветра.

Основные усилия сосредоточены на очистке главных дорог, тротуаров, подходов к социальным объектам, остановок и мест массового скопления людей. Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами.

Жители могут сообщать о проблемах с уборкой на круглосуточную горячую линию ЕДДС по телефону: 659-659. Подробная информация о работе в каждом районе доступна в официальных телеграм-каналах администраций.

Ольга Сергеева