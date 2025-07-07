Роман Бусаргин: Поручил сформировать предложения по расширению сети уличных точек с бесплатным Wi-Fi

Временное ограничение мобильного интернета — необходимая дополнительная мера защиты при возможной угрозе атаки БПЛА. С этим, безусловно, связаны определенные неудобства, однако вопросы безопасности жителей, социальных и промышленных объектов — первоочередная задача.

Чтобы снизить неудобства для жителей, поручил министерству цифрового развития сформировать предложения по расширению сети уличных точек с бесплатным Wi-Fi. Необходимо охватить ей как можно больше участков, повысив доступность проводного интернета, на который не распространяются ограничения. Одновременно с этим для удобства жителей Энгельса и Саратова будет создана и опубликована карта с уже функционирующими точками доступа.

Профильный зампред в ближайшее время также проведет переговоры с банковским сектором и предпринимательским сообществом. Темой для обсуждения станет проработка решений по увеличению количества банкоматов и терминалов оплаты, работающих от проводной связи.