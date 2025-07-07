Многодетные семьи Саратовской области получат 50% кешбэк за детский отдых

По инициативе губернатора Романа Бусаргина в регионе стартовала программа компенсации для многодетных семей. При самостоятельной покупке путевки в детский лагерь на территории Саратовской области (включая палаточные) можно вернуть 50% её стоимости.
Условия программы:
- Компенсация предоставляется один раз в год на одного ребенка.
- Лагерь должен располагаться в пределах области.
- После возвращения ребенка из лагеря родители могут обратиться в управление соцподдержки по месту жительства.
Необходимые документы:
- Договор на приобретение путевки.
- Подтверждение оплаты (квитанция, чек).
- Отрывной талон от путевки.
- Реквизиты счета для перечисления денег.
Многодетные семьи с доходом ниже 1.5 прожиточного минимума имеют право на бесплатные путевки в лагеря области через министерство труда и соцзащиты.