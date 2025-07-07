Многодетные семьи Саратовской области получат 50% кешбэк за детский отдых

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Новости Саратова
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Фото: минобразования региона

По инициативе губернатора Романа Бусаргина в регионе стартовала программа компенсации для многодетных семей. При самостоятельной покупке путевки в детский лагерь на территории Саратовской области (включая палаточные) можно вернуть 50% её стоимости.

Условия программы:

  • Компенсация предоставляется один раз в год на одного ребенка.
  • Лагерь должен располагаться в пределах области.
  • После возвращения ребенка из лагеря родители могут обратиться в управление соцподдержки по месту жительства.

Необходимые документы:

  • Договор на приобретение путевки.
  • Подтверждение оплаты (квитанция, чек).
  • Отрывной талон от путевки.
  • Реквизиты счета для перечисления денег.

Многодетные семьи с доходом ниже 1.5 прожиточного минимума имеют право на бесплатные путевки в лагеря области через министерство труда и соцзащиты.