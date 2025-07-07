Многодетные семьи Саратовской области получат 50% кешбэк за детский отдых

По инициативе губернатора Романа Бусаргина в регионе стартовала программа компенсации для многодетных семей. При самостоятельной покупке путевки в детский лагерь на территории Саратовской области (включая палаточные) можно вернуть 50% её стоимости.

Условия программы:

Компенсация предоставляется один раз в год на одного ребенка.

на одного ребенка. Лагерь должен располагаться в пределах области .

. После возвращения ребенка из лагеря родители могут обратиться в управление соцподдержки по месту жительства.

Необходимые документы:

Договор на приобретение путевки.

Подтверждение оплаты (квитанция, чек).

Отрывной талон от путевки.

Реквизиты счета для перечисления денег.



Многодетные семьи с доходом ниже 1.5 прожиточного минимума имеют право на бесплатные путевки в лагеря области через министерство труда и соцзащиты.