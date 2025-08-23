Роман Бусаргин посетил ферму под Саратовом

В Турковском районе Саратовской области местное сельхозпредприятие осваивает новое направление — животноводство.

С реализацией инвестпроекта ознакомился губернатор Роман Бусаргин.

Компания «Агрос» ранее занималась выращиванием зерновых и технических сельскохозяйственных культур. Благодаря господдержке здесь начали развивать животноводство. В 2023 году была открыта роботизированная молочно-товарная ферма. В рамках инвестпроекта построено три помещения, в процессе – еще одно, также приобретено и установлено современное оборудование. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота насчитывает свыше 400 особей, в том числе 256 коров. Численность скота планируется увеличить до 1000 голов. Еще один инвестиционный проект, который реализует «Агрос», — строительство овцефермы. Здесь планируется разместить 5 тысяч голов и производить 65 тонн мяса в год.

«Развитие предприятия — это, прежде всего, новые рабочие места в районе. Важно, что аграрии сегодня не останавливаются только на одном направлении, расширяя производство, осваивая новые рынки. Еще одно из новых направлений — переработка, намерены запустить производство сыра. Такая многопрофильность говорит о грамотно выстроенной стратегии. Задача профильного блока правительства, муниципальной власти — быть в диалоге с такими предприятиями, поддерживать бизнес в стремлении развиваться. Это будет влиять на развитие всей территории», — заметил губернатор Роман Бусаргин.

Также губернатор обсудил с руководством предприятия уборочную кампанию этого года. Было посеяно 2,2 тысячи гектаров кукурузы, 1 тысяча гектаров сои и 686 гектаров кормовых культур. В хозяйстве имеется 8 зерноуборочных комбайнов и 29 тракторов, две зерносушилки, общая производительность которых составляет 1000 тонн в сутки.