Александр Овечкин поддержал сохранение дальневосточного леопарда



Известный хоккеист Александр Овечкин вышел на лёд ВТБ Арена в форме с изображением дальневосточного леопарда. Спортсмен выступил в поддержку редчайших животных планеты, обитающих в дикой природе в нацпарке «Земля леопарда» Приморского края.

22 августа в рамках подготовки к новому сезону КХЛ прошел матч ХК «Динамо» Москва – АК Барс, перед которым чествовали Александра Овечкина. Спортсмен выступил с приветственной речью и анонсировал игру, которую в сентябре проведет ХК «Динамо» в поддержку дальневосточных леопардов.

«Это дальневосточный леопард, — сказал Александр Овечкин про изображение на своем хоккейном джерси. — Самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре «Динамо»проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек».

Подобные публичные акции играют важную роль в привлечении внимания к теме охраны дикой природы России. Благодаря известным личностям, поддерживающим природоохранные проекты, миллионы людей узнают об успехах и вызовах в деле сохранения редких видов и о том, что их будущее зависит от усилий общества. Внимание со стороны мировой спортивной звезды стало важным вкладом в дело защиты дальневосточного леопарда.

Особо охраняемые природные территории «Земли леопарда» расположены на юго-западе Приморского края, включая заповедники «Кедровая падь», Уссурийский, Дальневосточный морской и национальный парк «Земля леопарда». Территории расположены недалеко от Владивостока. На суши эти места – последнее убежище для единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения позволили предотвратить исчезновение самого мирного леопарда на планете.

Численность выросла с 35 до более 120 – исключительный пример успешной природоохранной работы на мировом уровне.

Мероприятие прошло при поддержке генерального спонсора клуба – банка ВТБ. В пресс-службе банка подчеркнули многолетнюю работу по защите дикой природы.