Роман Бусаргин: посетил несколько обновленных школ в Саратове

После Энгельса сегодня посетил и несколько обновленных школ в Саратове.

В программу капитального ремонта, инициированную президентом Владимиром Путиным, в областном центре вошли 8 учреждений, так как для города проблема обучения в две смены остается одной из самых актуальных.

В лицее № 15 утеплили фасад, реконструировали входную группу, заменили коммуникации, в том числе сети электроснабжения, установили пластиковые окна, полностью отремонтировали классы и другие учебные помещения. Закуплены интерактивные доски, компьютеры, новое оборудование появилось в кабинетах труда и «Основы безопасности и защиты Родины».

В школе № 10 в этом году капитально отремонтировали системы водоснабжения и отопления, электрические сети, провели общестроительные работы в здании. Для учебных мастерских и кабинетов закупили дополнительное современное оборудование. Благодаря этому расширяются возможности учреждения, сюда смогут ходить большее количество учеников.

Государственная программа, в которую благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина включаются все больше школ Саратовской области, дает возможность выполнить ключевые работы для развития учреждений. Задача уже региональной и муниципальной власти продолжать начатую модернизацию: заниматься благоустройством территории, обновлять спортивные зоны, фактически создавая новые современные образовательные комплексы.