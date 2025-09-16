Саратовским школьникам с сентября сократили число контрольных работ

В школах Саратовской области введено единое расписание уроков на новый учебный год.

Учреждения могут адаптировать его под свою внеурочную деятельность. Увеличено количество уроков истории, а доля контрольных работ сокращена до 10% от времени по каждому предмету. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В рамках патриотического воспитания установлены 442 парты героев и 550 уголков боевой славы. Программы среднего профессионального образования реализуются в 50 учреждениях и 19 подразделениях по 167 направлениям.

Ольга Сергеева