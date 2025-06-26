Роман Бусаргин: После старта приемной кампании в вузы и колледжи региона обсудили набор целевиков на педагогические направления

После старта приемной кампании в вузы и колледжи региона обсудили набор целевиков на педагогические направления. Перед каждым муниципалитетом стояла задача сформировать список потенциальных абитуриентов, которые планируют после обучения вернуться на работу в районные учреждения. Общая квота по этому году на регион составляет 164 места.



План по подбору кандидатов на заключение договора на целевой прием выполнен:

Лучшие показатели (около 200%) в Вольском, Базарно-Карабулакском, Аркадакском, Краснопартизанском, Петровском районах.

на 100% и более в 16 районах: Балаковский, Екатериновский, Пугачевский, Балтайский, Красноармейский, Самойловский, Новобурасский, Советский, Татищевский, Аткарский, Воскресенский, Ивантеевский, Краснокутский, Ровенский, а также г. Саратов и г. Шиханы.

Есть и отстающие территории:

от 50% до 80% заполненность на данный момент в 3 районах: Перелюбский, Дергачевский, Ершовский. Время для исправления ситуации есть, однако органам местного самоуправления стоит серьезно усилить работу.

Решение кадрового вопроса — долгосрочная работа, поэтому уже сейчас необходимо определить квоту на ближайшие 4 года. Она должна отражать реальное положение дел. Соответствующая задача уже поставлена перед министерством образования.

Отмечу, что одна из эффективных мер, помогающих закрыть кадровую потребность в школах Саратовской области, — региональная программа «Сельский педагог». В текущем году ее действие расширили с 15 до 30 человек. Педагоги, которые примут решение отправиться на работу в отдаленные районы, получат 1 млн рублей в качестве подъемных средств.