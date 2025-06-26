В пятницу 400 работодателей представят 11 тысяч вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства

27 июня Саратовская область присоединится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Традиционно площадки будут организованы во всех районах области, в Саратове единой площадкой станет Технопарк «Саратов Диджитал».

Мероприятие обещает быть масштабным – ожидается участие 400 работодателей, которые смогут предложить более 11 тысяч вакансий в различных сферах деятельности.

Ярмарка – не просто площадка для поиска работы и собеседования с представителями работодателей. Здесь можно будет посетить мастер-классы, тренинги, тестирования, познакомиться с возможностями профессионального обучения и повышения квалификации.

Кроме того, в Технопарке будет организован Единый день правовой помощи. Посетители ярмарки смогут получить консультации.