Роман Бусаргин потребовал работы горячих линий по отоплению весь сезон

Губернатор Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с заместителями председателя правительства, министрами, а также главами районов.

В минувшую субботу, 1 ноября, во всех муниципалитетах прошли личные приемы участников СВО и членов их семей. В этот день к главам районов обратились 153 человека. Было озвучено 188 вопросов. Большая часть обращений касалась бытовых нужд, помощи в оформлении документов, медицинского обследования и других тем. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Все поступившие вопросы находятся на личном контроле глав муниципалитетов. Главное — решать их. У нас нет тем, которые не относятся к нашей компетенции. Даже там, где задействованы федеральные ведомства, мы четко понимаем, как с ними взаимодействовать, и что необходимо делать», — подчеркнул Роман Бусаргин, обращаясь к руководителям территорий.

Губернатор потребовал от глав районов держать вопросы, связанные с вывозом мусора, на постоянном контроле. Глава региона подчеркнул, что необходимо повсеместно возобновить работу комиссий, которые проводят выездные проверки состояния контейнерных площадок.

Горячие линии по вопросам отопления в районах должны работать в течение всего осенне-зимнего периода. Такую задачу поставил Роман Бусаргин, напомнив, что процесс вхождения в отопительный сезон в регионе завершен. Губернатор отметил, что у жителей на постоянной основе должен быть канал связи на случай возникновения каких-либо вопросов.

В Саратовской области в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» модернизировали 24 муниципальные библиотеки. Согласно данным статистики, посещаемость библиотек в области в среднем выросла на 44%.

Подготовила Наталья Мерайеф