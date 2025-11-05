Вышел в свет пятый номер журнала Вестник Поволжского института управления за 2025 год

В пятом номере опубликованы статьи авторов из Волгограда, Москвы, Саратова, а также учёных из Республики Кыргызстан.

В разделе «Мировой порядок и международные отношения» обращает на себя внимание статья ведущего научного сотрудника Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергея Михневича, который проанализировал ключевые стимулы и ограничения присоединения Узбекистана и Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу.

В тематическом разделе «Государственное управление, политические процессы и институты» статьи молодых учёных посвящены анализу понятия «пропаганда» в политическом дискурсе, концептуальным основам государственной политики РФ по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, а также значимости «больших данных» в развитии сетевого общества. Виктория Подуруева-Милоевич на материалах Волгоградской области провела исследование по определению роли некоммерческих организаций в повышении электоральной активности молодежи.

В разделе «Публичная власть в правовом и историческом пространстве» российскими исследователями рассматриваются правовые меры государственной поддержки семей, раскрываются актуальные проблемы реформирования контрольно-надзорной деятельности, а цифровая трансформация определяется как фактор обеспечения национальной безопасности в сфере публичного управления. В статье авторов из Киргизии исследуется историческая эволюция судебной системы Кыргызской Республики как элемента смешанной правовой системы.

Статьи в разделе «Политика, общество и культура», посвящены вопросам противодействия деструктивному влиянию на детей и подростков в цифровой среде, а также историческим нарративам в дискурсе современных российских масс-медиа.

Ответственный секретарь журнала, кандидат политических наук Александр Сулимин отметил: «В сентябре 2025 года «Вестник Поволжского института управления» вошёл в «Белый список» периодических изданий по итогам экспертной оценки Российской академии наук. Публикации в нашем журнале теперь будут учитываться не только при защите диссертаций, но и при оценке результатов научно-исследовательских работ».