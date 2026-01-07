Роман Бусаргин: Поздравил с Рождеством семью участника СВО из Энгельса

Поздравил с Новым годом и Рождеством семью нашего участника СВО из Энгельса Дениса Л. — маленькую Веронику, 7-классника Ярослава и их маму Анну.

Дочка Вероника очень любит рисовать и в её галерее много портретов мамы, папы и брата. Сын Ярослав увлекается футболом: в местной команде играет на позиции защитника.



Супруга защитника Анна рассказала, что муж с января 2023 года проходит службу в нашем саратовском полку. Денис старается как можно чаще выходить на связь с родными.



С Анной и другими близкими наших бойцов обязательно будем на связи. Наш долг сделать так, чтобы военнослужащие, которые сегодня защищают мирных жителей и отстаивают интересы России, не беспокоились за своих родных и знали, что здесь им всегда готовы помочь.