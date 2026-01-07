Ночью на дороги саратовского региона 182 спецмашины вышли убирать снег и наледь

В течение прошедшей ночи для уборки снега на дорогах Саратовской области работали 182 единицы спецтехники.

Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

В ведомстве уточнили, что в работах были задействованы 120 комбинированных дорожных машин, а также автогрейдеры и другая специализированная техника. В частности, 30 машин обслуживали саратовские транзитные трассы, которые недавно были переданы в областное управление. В Энгельсском районе, где отмечались интенсивные осадки, работали 15 единиц техники.

Для борьбы с гололёдом за ночь было использовано 1630 тонн противогололёдных материалов, что в два раза превышает объём, израсходованный предыдущей ночью.

Ольга Сергеева