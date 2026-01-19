Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Крещением

Сегодня, 19 января, в России отмечается один из главных религиозных праздников.

Глава Саратовской области поздравил всех православных христиан Саратовской области с Крещением Господним.

— Эта праздничная дата православного календаря вселяет в души людей светлую надежду, укрепляя веру в лучшее. Крещение Господне служит нам напоминанием о духовных традициях России, о великой силе любви и милосердия, необходимости совершать добрые дела. Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия! Пусть в ваших семьях царит добро и согласие! — написал Роман Бусаргин в соцсетях.

Подготовила Ольга Сергеева