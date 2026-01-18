Школа восстановления для старшего поколения саратовцев работает в Фёдоровском районе

В Фёдоровском районе для пенсионеров работают программы активного долголетия.

Саратовцы старшего поколения реализуют современные социальные проекты. На базе местного центра соцобслуживания проводятся регулярные занятия, направленные на поддержание здоровья и активности пенсионеров.

Среди популярных практик — «Школа восстановления «Шаг за шагом», где под руководством реабилитолога проходят занятия гимнастикой, и скандинавская ходьба на свежем воздухе.

Для тренировок используется инвентарь из специального пункта проката. Эти мероприятия проходят в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья».

Алиса Эай