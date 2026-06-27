Роман Бусаргин поздравил саратовских выпускников

Глава Саратовской области обратился к выпускникам школ.

«Дорогие выпускники!



Сегодня особенный для вас день. Вы преисполнены надежд, мечтаний и, конечно же, заслуженной гордости. Этот триумф разделяют ваши учителя и родители. Вы прошли школьный путь вместе, радуясь успехам и преодолевая трудности. А сейчас вы стоите на пороге новых свершений. Пусть это будет интересный и счастливый жизненный этап. Погружение в знания станет более глубоким и ориентированным на выбранную профессию. Перед вами открыто множество возможностей. Они доступны для всех, кто работает и служит Отечеству и народу, уверенно двигаясь вперед.

Желаю каждому выпускнику доброго пути! Пусть вам сопутствует успех. Стремитесь к развитию, найдите свое призвание, реализуйте свои самые смелые планы!

Слова благодарности педагогам и родителям за наставничество, за полученные молодым поколением знания и вложенную в них частицу души.

Счастья, удачи и благополучия! С праздником!«, — говорится в официальном сообщении Романа Бусаргина.

Подготовила Ольга Сергеева