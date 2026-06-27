Президент Владимир Путин объявил благодарность ученому из Саратова

Глава государства поблагодарил саратовца.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении за вклад в научную деятельность. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, благодарность объявлена главному научному сотруднику.

Льву Эльконину, представляющему Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока Саратовской области, выражена признательность за «заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

Стоит отметить, что это не первая подобная награда для жителей региона. Ранее президент также объявлял благодарность другой жительнице Саратовской области за достигнутые трудовые успехи.

Ольга Сергеева