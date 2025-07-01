Роман Бусаргин: Поздравляю ветеранов боевых действий!

Сегодня — День ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов.

Этой датой мы отдаём дань уважения и признательности всем, кто с честью и достоинством исполнял и исполняет свой воинский долг, оберегая безопасность нашей страны.

Их героизм, мужество и самоотверженность являются образцом подлинного патриотизма для подрастающего поколения. Ветераны боевых действий прошли через суровые испытания, видели войну лицом к лицу, но сохранили верность присяге и воинскому братству.

Выражая глубокое почтение выдержке, отваге и непоколебимости силы духа, мы не забываем и тех, кто отдал жизнь, выполняя обязательства перед Отечеством.

Спасибо нашим Героям и их близким — тем, ради кого они совершают свои подвиги!