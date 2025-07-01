Саратовский регоператор по обращению с ТКО отнесен к группе устойчивых

С начала работы межведомственного штаба по организации системы обращения с ТКО Саратовский филиал АО «Ситиматик» неизменно находится в «зеленой зоне» региональных операторов, оказывающих услугу по транспортированию отходов в субъектах РФ.

В частности, компания обладает достаточным количеством спецтехники для вывоза различного вида отходов, поддерживает высокое качество взаимодействия с населением, демонстрирует достаточную экономическую устойчивость и таким образом отсутствует угроза прерывания оказания услуги. В полной мере саратовский регоператор предоставляет фотоотчеты о факте вывоза отходов с контейнерных площадок, обеспечил спецтехнику системой ГЛОНАСС. Компания также полностью интегрировала во ФГИС УТКО данные с весовых своих мусоросортировочных комплексов в Балаковском и Энгельсском районах для обеспечения контроля за объемом транспортированных отходов.

К сожалению, Саратовская область частично находится в «желтой зоне» из-за системных сложностей, не зависящих от регионального оператор по обращению с ТКО. Анализ межведомственного штаба указывает на критически важные проблемы обеспеченности инфраструктурными объектами по обработке и сортировке отходов. После направления компанией «Ситиматик» предложений о возможном строительстве еще одного комплекса, данный вопрос длительное время находится на рассмотрении. В результате по данному направлению федеральные органы власти фиксируют высокие риски в части возможности выполнения показателей нацпроекта «Экологическое благополучие».

Кроме того, в регионе фиксируется нехватка мест для накопления ТКО и контейнеров, что в периоды пикового образования отходов приводит к переполнению площадок. Саратовский регоператор также отмечает, что постоянно растущее образование отходов, особенно в крупнейших городах региона, не сопровождается увеличением числа площадок и емкостей для складирования.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» выполняет функции регионального оператора в регионе с 2018 года. За это время в развитие инфраструктуры вывоза ТКО было вложено более 1,7 млрд рублей. Только в этом году на маршруты вышло 22 единицы различной спецтехники. В обслуживании сейчас находятся более 20 тыс. контейнерных площадок и более 39 тыс. контейнеров различного типа, из которых 70% установлено регоператором и его подрядчиками.

Компания «Ситиматик» намерена и далее развивать эффективную систему транспортирования ТКО и готова к диалогу с властями всех уровней для преодоления инфраструктурных ограничений. Устранение обозначенных барьеров позволит вывести Саратовскую область в «зеленую зону» по всем критериям оценки отрасли обращения с ТКО, усиливая вклад в экологическое благополучие региона.