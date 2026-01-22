Роман Бусаргин принял участие в заседании коллегии прокуратуры области

Губернатор принял участие в заседании коллегии прокуратуры Саратовской области.

В присутствии заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина были подведены итоги работы надзорного ведомства за прошлый год и обозначены основные планы на текущий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил, что конструктивное и системное взаимодействие прокуратуры с органами исполнительной власти области позволяет решать важнейшие для граждан вопросы, связанные с защитой их прав и интересов.

При участии прокуратуры удалось обеспечить правомерность начисления платы за коммунальные услуги для жителей области, добиться возвращения имущества в государственную и муниципальную собственность, а также восстановить трудовые права граждан.

Особое внимание в своём выступлении губернатор уделил совместной законотворческой деятельности. По его словам, разрабатываемые инициативы позволяют не только совершенствовать действующие механизмы поддержки, но и принимать принципиально новые социально значимые решения. При этом ключевым приоритетом остаётся поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

«Одними из приоритетных задач сегодня остаются переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение жильём детей-сирот и других льготных категорий, а также усиление контроля в сферах жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина по многим из этих направлений найдены решения, которые ранее в регионе не реализовывались. Предстоит ещё значительный объём работы по решению поставленных задач, и надзорная функция прокуратуры в этом процессе имеет одно из ключевых значений», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева