В РАНХиГС состоялось первое в этом году собрание для абитуриентов

В ПИУ РАНХиГС состоялось первое в этом году собрание для абитуриентов по особенностям приемной кампании 2026 года.
20 января заместитель директора, заместитель руководителя приемной подкомиссии Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Елена Сергеева специально для школьников и их родителей провела уникальное собрание, посвященное особенностям подачи документов в ВУЗ, а также актуальным изменениям в правилах приема в 2026 году.
В рамках встречи абитуриенты и их родители смогли получить ответы на все вопросы. Особое внимание было уделено:
- особенностям предлагаемых Институтом направлений подготовки и специальностей;
- количеству бюджетных мест;
- минимальным баллам ЕГЭ и вступительным испытаниям, необходимым для поступления;
- возможным вариантам подачи документов;
- учету индивидуальных достижений каждого абитуриента;
- информации о существующих льготах при поступлении;
- возможностям трудоустройства выпускников.
По окончании мероприятия Елена Юрьевна совместно с сотрудниками приемной комиссии дали индивидуальную консультацию по вопросам приемной кампании всем желающим.
Подобные встречи для будущих студентов и их родителей помогают старшеклассникам детально изучить возможности, которые предоставляет Институт, подробно разобраться в тонкостях поступления и получить исчерпывающие ответы на волнующие вопросы, обеспечивая таким образом взвешенный и обоснованный выбор будущей образовательной траектории.
Старшеклассники были приглашены для участия в Открытых интеллектуальных конкурсах РАНХиГС, победители которых получат 7 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС. Узнать подробнее и зарегистрироваться можно на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.
