Роман Бусаргин: Проблемы участников СВО взят на контроль

Сегодня на традиционный личный прием пришли свыше 20 человек, среди которых родственники наших участников СВО и сами бойцы.



Все обращения взяты на контроль профильными ведомствами.

Участник СВО из Воскресенского района попросил помощи с трудоустройством после увольнения со службы по состоянию здоровья. Окажем содействие в этом направлении с учётом пожеланий бойца.



Военнослужащий из Энгельса хочет пройти переобучение и освоить новую специальность. Такая возможность есть в наших кадровых центрах, где для участников СВО работают отдельные окна. Министерство труда и социальной защиты региона подключится к решению этого вопроса.



Также прозвучали вопросы, касающиеся отправки гуманитарной помощи бойцам. Колонны формируются на основе заявок командования подразделений. Учтём и эту при следующей доставке.

Сегодня личные приемы прошли во всех муниципалитетах области. Напомню, в Саратове работает филиал фонда «Защитники Отечества», который открыт по инициативе Президента Владимира Путина. Участники СВО и их семьи могут обратиться туда за помощью, его адрес: ул. Киселева, 30/34, телефон 8 (8452) 65-31-31 (с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.