Власти Саратова вновь отменили ярмарку выходного дня на Театральной площади

Главная городская ярмарка выходного дня, запланированная на сегодня, 7 февраля, проводиться не будет.

Об этом сообщили в администрации Саратова.

Мэрия приняла решение об отмене торговли на Театральной площади. Точные причины отмены нынешней ярмарки официально не уточняются. Это уже второй случай отмены мероприятия за короткий срок.

Напомним, что ярмарка также не работала в конце прошлой недели. Тогда городские власти объяснили приостановку торгов необходимостью ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Алиса Эай