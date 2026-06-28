Роман Бусаргин: Продолжая курс сильной России

В ходе пленарного заседания XXIII съезда партии «Единая Россия» президент Владимир Путин отметил, что оно проходит в судьбоносное для страны время, в период коренной, системной трансформации всего мира.

При том, что на Россию оказывается беспрецедентное давление, западные элиты не могут добиться поражения нашей страны на поле боя, поэтому выбрали тактику террористических атак. Но у нас хватает сил, средств и политической воли противостоять всем попыткам сдержать развитие нашей страны. Как подчеркнул глава государства, Россия твердо стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться за будущее, суверенное мировоззрение, свои традиции и устои.

Президент поблагодарил наших воинов, волонтеров и всех, кто самоотверженно служит России, Героев, которых поддерживает весь народ. Многие из них вошли в число кандидатов на предстоящих выборах, в том числе от Саратовской области.

Говоря о роли «Единой России» в развитии страны, президент отметил ее статус партии-лидера, опоры современного российского государства. По инициативе «Единой России» вводятся новые меры поддержки для наших военнослужащих и их семей, реализуются крупные социальные и экономические проекты. Он выразил уверенность, что в рамках предвыборной конкуренции партия вновь проявит своё лидерство, продолжит сверять каждый шаг с мнением людей, вести с ними прямой и доверительный диалог.

Наш общий долг — сделать все для победы. Продолжать курс сильной России, определенный президентом. Роль в этом «Единой России» как главной политической силы страны — основополагающая. Об этом говорил и председатель партии Дмитрий Медведев. Он напомнил, что наша главная неисчерпаемая сила в единстве нашего народа, и так будет всегда.