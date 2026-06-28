В городе Балаково три пожарных расчета локализовали возгорание на танкере

Спасатели потушили пожар в трюме.

В городе Балаково Саратовской области 23 июня на ремонтируемом танкере произошло возгорание. По информации регионального управления МЧС, пожар вспыхнул в трюме судна.

Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в экстренные службы в 09:11. На место происшествия незамедлительно были направлены три пожарных расчёта для ликвидации огня.

По данным ведомства, пламя охватило носовую часть танкера, а площадь возгорания составила около 12 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистов огонь удалось оперативно взять под контроль и не допустить его распространения.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время профильные эксперты проводят проверку для установления точной причины возникновения пожара.

Ольга Сергеева