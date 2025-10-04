Роман Бусаргин: Провел прием участников СВО и членов их семей

Провел очередной личный прием участников специальной военной операции и членов их семей. По традиции такие приемы организуем каждую первую субботу месяца.

Сегодня с различными вопросами обратились 25 человек. По каждому из них будем искать решения.

Военнослужащие обратились за помощью в последующем трудоустройстве. Министру труда и социальной защиты поручил лично подключиться к вопросу, чтобы оперативно подобрать подходящие вакансии. В целом в кадровых центрах региона выстроена централизованная система помощи с подбором вакансий для участников СВО и их родных.

В приеме также принимал участие военнослужащий Юрий Чибисов, наставником которого являюсь в рамках регионального проекта «Наши герои». Проговорили с ним по поводу адаптации бойцов к мирной жизни. Юрий Михайлович со своей стороны готов помогать в этом направлении.



Ряд вопросов также касался медицинского сопровождения бойцов. Родственники попросили помочь с переводом военнослужащих в саратовские учреждения здравоохранения. Профильный министр займётся решением вопроса.



Сегодня личные приемы прошли во всех муниципалитетах области. Напомню, в Саратове работает филиал фонда «Защитники Отечества», который открыт по инициативе президента Владимира Путина. Участники СВО и их семьи могут обратиться туда за помощью, его адрес: ул. Киселева, 30/34, телефон: 8 (8452) 65-31-31 (с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00).