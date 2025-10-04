В Балакове открыта регистрация участников на Фестиваль КВН

Балаковская лига КВН «Волжанка» открыла регистрацию на предстоящий Фестиваль КВН.

Как сообщает издание «Балаково 24», для участников запланированы встречи с редакторами, в ходе которых они смогут освоить основы создания юмористического материала, разработки сценического образа и техники публичных выступлений.

Подать заявку на участие можно до 10 октября 2025 года. Дополнительная информация о формате проведения мероприятий будет предоставлена позже. Подробности по тел.: 8 (8453) 32-07-15 (Анастасия).

Ольга Сергеева