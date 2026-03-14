Роман Бусаргин: Провел приём участников СВО

Сегодня провел ежемесячный личный прием участников СВО и членов их семей.

С различными вопросами обратились около 30 человек. Каждый вопрос взят на контроль, к решению будут подключены все профильные ведомства.

Так, один из прошедших реабилитацию бойцов попросил оказать содействие в проведении повторной военно-врачебной комиссии, чтобы вернуться в зону боевых действий. Объяснили участнику СВО, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять для этого. Со стороны региональной власти окажем полное сопровождение на всех этапах, задействуем специалистов фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, прозвучал вопрос об отправке гуманитарной помощи нашим бойцам. Рассмотрим эту просьбу при ближайшем формировании колонны. Все грузы формируются по заявкам, поступающим от командиров подразделений.

Сегодня личные приемы прошли во всех муниципалитетах области. Напомню, в Саратове работает филиал фонда «Защитники Отечества», который открыт по инициативе президента Владимира Путина. Участники СВО и их семьи могут обратиться туда за помощью, его адрес: ул. Киселева, 30/34, телефон 8 (8452) 65-31-31 (с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00).