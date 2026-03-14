Саратовская нянечка Нина Майорова отметила 95-летний юбилей 13 марта 2026 года

95-летие труженицы тыла Нины Майоровой отметили в Балаковском районе.

В Балаковском районе поздравили с 95-летним юбилеем труженицу тыла Нину Петровну Майорову. Именинница родилась в многодетной семье в селе Николаевка Федоровского района.

Когда началась война, Нина Петровна, будучи школьницей, оставила учебу, чтобы помогать фронту. Вместо пятого класса она пошла работать в поле. После войны трудилась поваром в родном селе, а с 1956 года переехала в Балаковский район. Более 30 лет она проработала в колхозе имени Карла Маркса: была телятницей, дояркой, птичницей и даже няней в детском саду.

В день юбилея Нину Петровну поздравили родные, представители администрации и депутаты. Имениннице вручили письма от президента РФ, губернатора и главы района, а также цветы и подарки.

Ольга Сергеева