Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с главой Лысогорского района Сергеем Фартуковым.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, они обсудили итоги работы за 5 месяцев текущего года и планы по дальнейшему развитию муниципалитета.

Так, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройству Парка Победы в р.п. Лысые Горы. На данный момент установлена Стена Памяти с подсветкой, обустроена входная группа и зона отдыха. Также благоустраиваются две придомовые территории, в планах привести в порядок центральную площадь. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» установлена спортивная площадка в с. Бутырки, ведется строительство спорткомплекса открытого типа.

По региональным программам выделены средства на обновление двух детских садов, двух музеев, одной школы и одного спортивного зала, а также центра дополнительного образования. Кроме того, областное финансирование направлено на ремонт трех сельских домов культуры.

Ведется капитальный ремонт здания пищеблока Лысогорской районной больницы. Финансирование было направлено из регионального бюджета. Губернатор подчеркнул, что учреждению также необходимо подать заявку на участие в новой региональной программе по благоустройство территорий лечебных учреждений.

В программе поддержки местных инициатив принимают участие 7 муниципальных образований Лысогорского района. В двух населенных пунктах будут отремонтированы памятники, в трех селах будут заменены водонапорные башни, в двух — установят систему водоочистки.

За счет средств регионального бюджета запланирована реконструкция артезианской скважины в р.п. Лысые Горы. По решению главы региона в ближайшее время из резервного фонда также планируется выделить финансирование на реконструкцию артезианской скважины в с. Широкий Карамыш.

*⃣В рамках реализации региональных программ будет приведено в нормативное состояние 7 км автомобильных дорог в сельских населенных пунктах. На трех улицах районного центра обустроено 1,3 км тротуаров.