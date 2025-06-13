Панков: Клубная система должна заниматься работой ДК в районе, а не стройкой

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» рассказал о ситуации с ремонтом Дома культуры в селе Терса Вольского района.

«Ремонт Дома культуры в Терсе жители ждали долго. Вместе нам удалось добиться, чтобы он вошёл в федеральный проект. Работы начались в феврале месяце, но сейчас они выполнены всего на 40%. Подрядчик уверяет, что за оставшийся месяц ему удастся завершить ремонт. Включая оборудование тёплого санузла внутри клуба. В чем большие сомнения и у меня, и у заказчика.

Считаю, ситуация показывает неэффективную систему проведения конкурсных процедур. Заказчиком снова сделали центральную клубную систему. Ее сотрудники должны заниматься работой Домов культуры в районе, а не стройкой.

Везде необходим контроль. Активно помогают сами жители села. Знаком с ними давно. Ранее, после обращений терсинцев, удалось отремонтировать дорогу от Терсы до Вольска. Именно они мне сообщили о слабом темпе работ в местном ДК. Ответственность подрядчика за срыв сроков по федеральному проекту будет строгая. Важно и качество работ. Надеюсь, все это понимают. Буду ежедневно следить за темпом проведения ремонта. И при задержке срока обращусь в областную прокуратуру», — подчеркнул Николай Панков.