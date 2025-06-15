Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с главой Ровенского района Антоном Бугаевым.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, обсуждались вопросы развития территории и реализации в муниципалитете национальных проектов и государственных программ.

В этом году в Ровенском районе будет построено еще 16 служебных домов по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В них заедут семьи аграриев, медиков, работников образования и социальной сферы.

В рамках КРСТ также ведется строительство детского сада в Ровном, реконструируются школа и стадион. Запланирован капитальный ремонт 10 дорог в райцентре общей протяженностью более 15 км. По программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроят пляж и дворовую территорию.

На завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту поликлинического отделения районной больницы. Параллельно начался ремонт здания лаборатории и рентгенологического кабинета. Все работы будут завершены до конца лета. После обновления будет установлено новое рентгенологическое оборудование.

Будут реализованы 4 проекта по программе инициативного бюджетирования: модернизация уличного освещения в Ровном, обустройство сквера в с. Кочетное и парка в с. Тарлыковка, ремонт водопровода в с. Первомайское. При поддержке губернатора в этом году будет завершено строительство тротуаров по улицам Калинина, Свердлова и Октябрьская.

Ровенские аграрии завершили сев яровых культур. Общая площадь составила 65,4 тысячи гектаров.