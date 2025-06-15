Николай Панков поздравил врачей с Днём медицинского работника

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» поздравил работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником.

«Пациенты называют вас ангелами в белых халатах. Вы возвращаете всем здоровье и спасаете жизни. Это ежедневный тяжелый труд. Спасибо за вашу самоотверженность. За выезды к пациентам в любое время и в любую погоду. И за помощь всем, кто приходит к вам со своими проблемами. Ваша профессия — самая важная для людей.

Горжусь тем, что врачи из нашей области помогают бойцам СВО и жителям Донбасса. Низкий им за это поклон.

Желаю новых успехов, благополучия и всем крепкого здоровья!» — пишет Николай Панков.