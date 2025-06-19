Роман Бусаргин: Работаем на площадке Петербургского международного экономического форума

Сегодня вместе с делегацией от Саратовской области работаем на площадке Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ — это одно из ключевых экономических событий в России. Эффективная работа на нем помогает привлекать в регион инвесторов. Только в прошлом году на этой площадке заключили 21 соглашение на общую сумму 82,2 млрд рублей. Часть проектов уже реализована.

ООО «Диалл Альянс»: освоение Мокроусовского месторождения. Объем инвестиций — 2,5 млрд рублей. Срок реализации проекта — до 2030 года. На сегодняшний день построен и введен в эксплуатацию газопровод, который проходит по территории Федоровского района. В планах расконсервация и бурение скважин на Мокроусовском месторождении.

Племзавод «Трудовой»: строительство молочного комплекса на 1200 голов. Сейчас проект находится в стадии ввода в эксплуатацию. Параллельно начали возведение комплекса по выращиванию молодняка крупного рогатого скота. Там будут содержать порядка 1500 голов телят. Кроме того, планируется техническое перевооружение двух участков орошения. Общий объем вложений — 2,2 млрд рублей.

Балаковский филиал АО «Апатит»: развивает химический комплекс, который включает увеличение общего объема производства минеральных удобрений и создание их гибкого производства. Объем инвестиций – 17,6 млрд рублей.

ООО «Корпоративный центр Х5»: в Саратове открыт распределительный центр торговой сети «Чижик». Склад площадью 14 тысяч квадратных метров способен обрабатывать до 1000 тонн продукции в сутки. На сегодняшний день в РЦ поступают товары от 300 поставщиков. Создано 150 новых рабочих мест.

Ранее на ПМЭФ были заключены и другие крупные проекты, которые уже реализованы на территории Саратовской области. Среди самых масштабных:

ООО «Завод «Нефтегазоборудование»: увеличил производственные мощности. Объем инвестиций — 2,5 млрд рублей. В течение двух лет организация создала 750 новых рабочих мест.

ООО «Интернет Решения»: создал высокотехнологическую логистическую инфраструктуру и запустил складские операции по обработке и хранению товаров. Объем инвестиций — 2 млрд рублей. В общей сложности будет создано порядка 1000 новых рабочих мест.

ООО «Осинт»: продолжается строительство завода по переработке шламов вискозного производства и зольных калийсодержащих отходов. Рабочие места — 200.

АО «Апатит»: завершены очередной этап развития Балаковского филиала и технологическое перевооружение системы СК-20. Общий объем вложений — 10,2 млрд рублей.